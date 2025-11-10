Ejército de Profeco en el Buen Fin

Y, por cierto, que ahora que viene el ya famoso Buen Fin, donde ya se reportan listos para salir al quite ante abusos que se puedan cometer contra compradores es en la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia a cargo de Iván Escalante. Es sabido que la campaña comercial arrancará el próximo día 13 y cerrará el 17 de noviembre, tiempo en el cual un ejército de mil 196 servidores públicos estará pendiente de cualquier suceso de relevancia: habrá 154 de ellos en oficinas centrales y mil 350 en las oficinas de defensa del consumidor distribuidas en todo el país, se ha informado. Además, nos comentan, se instalarán 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor afluencia y se mantendrá presencia activa en 337 centros comerciales con brigadas itinerantes. Hay disponibles también otras herramientas que sirven para no pagar de más, como el Quién es quién en los precios, que puede verse vía Internet y también recomendaciones varias para cuidar el presupuesto y no sobregirarse o quedar endrogado con los bancos. Ahí el dato.

