Nuevas becas de Marina del Pilar

De interés, nos comentan, algunos datos que dio a conocer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en su Cuarto Informe. Centralmente, que más de 2 millones de ciudadanos han visto mejoradas sus condiciones de vida con los programas de Bienestar, con lo cual el estado se consolida como el que tiene menor pobreza en el país. Pero ha destacado sobre todo, nos comentan, su propuesta de crear un nuevo apoyo estatal para educación superior. Se trata de la beca Corazón de Cimarrón, con la cual se cubrirá el 100 por ciento de las inscripciones y reinscripciones en la Universidad Autónoma de Baja California para 21 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad. La mandataria estatal informó que se priorizará a estudiantes de zonas rurales y periféricas como San Quintín, Valle de las Palmas, Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Nuevo León, San Felipe, Rosarito y Tecate, además de los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

