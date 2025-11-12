Golpe a casinos

Relevante, nos comentan, el golpe que dio ayer la Secretaría de Hacienda vía la UIF en conjunto con el Gabinete federal de seguridad, al descubrir y bloquear a 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, flujos internacionales y usaban plataformas digitales no supervisadas. Los centros de apuestas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. De acuerdo con lo informado, incluso realizaron transferencias millonarias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Y no sólo eso, sino que también movían dinero a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción en el sistema financiero mexicano e internacional. Entre quienes llevaban a cabo las transacciones había amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes a cambio de un porcentaje movían el recurso a los verdaderos dueños. Uf.