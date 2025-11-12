Sergio Gutiérrez Luna impulsa ‘Ley bache’ para atender el deterioro de calles

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de permitir que los estados y municipios puedan destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) no sólo a la creación de nueva infraestructura, sino también a su mantenimiento y conservación.

“La infraestructura social constituye un componente esencial del bienestar, es una herramienta mediante la cual puede llegar a los ciudadanos el servicio público en rubros tan básicos o elementales como el agua potable, el saneamiento, la salud, la educación y la movilidad urbana”, explicó el legislador en tribuna.

Sergio Gutiérrez Luna subrayó que los recientes fenómenos meteorológicos han deteriorado la infraestructura municipal, lo que hace necesario ampliar el uso de los fondos destinados a obras públicas. “Lo que estamos proponiendo con esta iniciativa es poder modificar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que el FAIS pueda usarse también para mantenimiento y conservación de infraestructura”, puntualizó.

Sergio Gutiérrez Luna destacó que esta propuesta ha sido denominada “Ley bache”, al atender una de las principales demandas ciudadanas. “Encuestas realizadas por el INEGI ubican este problema como una de las principales sensaciones en la población para ser atendida. Tenemos que el 84 por ciento de la población identifica a los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en la ciudad”, señaló.

Sergio Gutiérrez Luna añadió que, en municipios como Oaxaca, Puebla o Toluca, la ciudadanía percibe el mal estado de las calles como un problema incluso mayor que la inseguridad. “Lo que necesitamos hacer es dotar a los municipios de herramientas sin recursos adicionales para que puedan utilizar este fondo en mantenimiento preventivo y correctivo”, indicó.

Sergio Gutiérrez Luna recordó que actualmente el FAIS sólo puede emplearse para construir infraestructura nueva, cuando muchas comunidades “no quieren calles nuevas, sino que se mejoren las que existen”. Por ello, propuso que los municipios puedan decidir entre construir, rehabilitar o mantener obras ya existentes con los mismos recursos.

Sergio Gutiérrez Luna comentó que la iniciativa responde a una solicitud planteada por el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, y respaldada por presidentes municipales de distintos partidos políticos. “Muchos coincidieron en que es importante darle un destino adicional al FAIS y que no estén restringidos para sólo hacer obra nueva”, dijo.

Finalmente, Sergio Gutiérrez Luna enfatizó que con esta reforma se busca fortalecer las capacidades locales y mejorar la calidad de vida de la población. “Con la prevención, la rehabilitación y la construcción de obra nueva vamos a tener mejores condiciones en los servicios y mejores condiciones en los ayuntamientos”, concluyó.

