Senadora del PRI ve acoso político

La legisladora Carolina Viggiano, en sesión del pleno de la Cámara alta, en imagen de archivo.

La senadora priista Carolina Viggiano acusó al gobierno de Hidalgo de utilizar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) para perseguirla políticamente, luego de recibir un citatorio para declarar como testigo en las investigaciones de la llamada Estafa Siniestra, un presunto esquema de desvío de recursos vinculado a la administración del exgobernador Omar Fayad.

El encargado de despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, confirmó que la legisladora fue requerida después de que, en un podcast, afirmara contar con información relevante para el proceso.

“Hace unos días la senadora hizo unos comentarios en un programa, y se le está citando a declarar para que comparta la información que tiene. Nos va a ayudar mucho en seguir integrando las carpetas y judicializarlas”, señaló.

500 mdp se habrían desviado mediante este esquema

Viggiano interpretó el citatorio como represalia: “Claramente se trata de un uso faccioso de la Procuraduría para acosarme porque soy una opositora que denuncia omisiones y errores de un gobierno sin rumbo que todos los días traiciona lo que juró combatir”.