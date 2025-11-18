Claudia: No vamos a caer en la provocación

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México necesita una oposición “de altura y con propuestas” y que la marcha del pasado 15 de noviembre, promovida por la Generación Z, fue un acto “de golpeteo al Gobierno”, pues durante la movilización hubo más adultos que jóvenes, “caras conocidas de la Marea Rosa”.

Además, detalló que otro de los objetivos del grupo violento era arremeter contra la policía, no marchar y llegar a Palacio Nacional. Advirtió que una nueva convocatoria a una movilización para el 20 de noviembre “le hace muy mal al país y no vamos a caer en las provocaciones”.

El Dato: Publicaciones en redes sociales superaron las 500 mil visualizaciones y 38 mil “me gusta” que no corresponden a la protesta del 15 de noviembre o fueron generados con IA.

“No vamos a caer en la provocación, y hacemos llamado a la movilización pacífica; la violencia no les va a ayudar”, insistió durante su conferencia matutina.

Respecto a una imagen que se ha hecho viral en redes sociales, donde se puede ver a un hombre frente a Palacio Nacional, ondeando una bandera mexicana, dijo desconocer si era real o se trataba de algún trabajo de Inteligencia Artificial, ya que actualmente hay muchas imágenes desvirtuadas en las redes sociales, pero afirmó que se va a investigar, ya que en México “no hay represión a los jóvenes”.

“¿Creen que nos van a debilitar, van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan? No, más fuertes soy, más fuerte. Esos gritos y leperadas no me van a hacer nada, aquí estamos fuertes con el pueblo”, expresó Sheinbaum.

La mandataria denunció que hay mucho clasismo y racismo en estas movilizaciones e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se investigue a una persona violenta que amenazó de muerte a policías que resguardaban la valla de seguridad en Palacio Nacional.

Durante la mañanera de este lunes, Sheinbaum Pardo dividió su opinión en varios ejes y dijo que se trató de una convocatoria alimentada por la ultraderecha internacional y enfatizó que “marcharon los mismos de siempre”, además de que se sumó un grupo muy violento con el objetivo de construir una narrativa sobre un gobierno represor.

“¿Quiénes son estas gentes que no tenían nada que ver con jóvenes de la Generación Z? ¿Quién les pagó, si es que les pagaron? Todo eso hay que investigarlo. Y sí, ahí en lo que se necesite colaborar, porque es importante que se clarifique, que se aclare todo esto, sin caer en provocaciones, es sencillamente la información”, señaló.

La mandataria federal se cuestionó: “¿Qué vimos el sábado? Vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z; sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada ‘Marea Rosa’; estaban intelectuales, o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Belaunzarán, muchos del PAN que dijeron que ‘iban a ir’ y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado”.

Además, mostró una serie de imágenes, incluido un video donde un policía es golpeado por más de una persona, y por ello solicitó a la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Luján, indagar sobre estos hechos. “Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que se investigue: ¿quiénes son estos grupos?, ¿están pagados?”, planteó.

Sheinbaum aseguró que los jóvenes mexicanos no son violentos y en su mayoría apoyan el movimiento. “A la transformación no la detiene nadie, el pueblo de México está con la transformación”.

La titular del Ejecutivo federal lamentó los hechos y recordó que durante su gira de fin de semana en Campeche y Tabasco fue bien recibida por la población:

“Aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Ése es el verdadero México. Claro, habrá gente a la que no le caigo bien, pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos da el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca”.

Asimismo, pidió que se investiguen los hechos de estas manifestaciones que también dieron origen a agresiones contra fotógrafos y periodistas durante la marcha de la Generación Z, “también mi solidaridad y mi apoyo”.

Y concluyó: “Ahora que vi a la compañera fotógrafa de La Jornada, también nuestra solidaridad con los reporteros, con los periodistas que fueron golpeados, y si fue policía quien los golpeó, tiene que haber sanciones”.

Respecto a si existieron agresiones cometidas por policías, dijo: “O sea, ahí donde hubo abuso tiene que sancionarse, y la policía tiene sus mecanismos de sanción, y hay que ponerlo sobre la mesa también, porque no lo había dicho. También mi solidaridad y mi apoyo.”

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que durante la marcha de la Generación Z de este sábado se congregaron 17 mil personas. “El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (Secgob) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informa que contuvo expresiones de violencia en el Zócalo capitalino durante la marcha de este día, que congregó a 17 mil manifestantes”, reveló en un comunicado.

Las autoridades capitalinas informaron que además se registró el ingreso de alrededor de mil personas embozadas al Zócalo, quienes “de manera violenta, derribaron las vallas de Palacio Nacional con martillos, cadenas, alicates y el lanzamiento de proyectiles explosivos”.

“No vamos a caer en la provocación, las y los mexicanos no quieren la violencia, no vamos a caer en la provocación, no se debe caer en la provocación, por más complejas las circunstancias, no reprimimos”, sostuvo en Palacio Nacional.

Hubo “ruidos y nueces”: Monreal

Por Claudia Arellano

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, decidió plasmar en letras su pensamiento en torno a la marcha realizada el fin de semana pasado, donde vio a una Generación Z con “ruido, nueces y lecciones”.

Comentó que, aunque se esperaban cientos de miles de jóvenes que marcharían como parte de la Generación Z, “sólo uno de cada diez lo era.

“Se esperaba una protesta apartidista, netamente ciudadana, sin colores: fue imposible evitar que los ‘cachavotos’ acudieran, así fuera para la selfie. Se esperaba que fuera pacífica, pero la violencia la manchó: 120 personas heridas, 100 de ellas, policías”, señaló el legilasdor.

Detalló que, aunque se vendió en las redes como el movimiento que haría “cimbrar al gobierno de Claudia”, sólo fue la marcha.

“Hay que distinguir, como sugería Max Weber desde el siglo pasado, los juicios de valor (en realidad prejuicios ideológicos, emociones sociales, intereses económicos y dolencias psicosomáticas) de los juicios de hecho (el dato duro, la terca realidad y los agravios colectivos). La inseguridad, extorsión, corrupción son innegables”, dijo.

Sin embargo, dijo, se ha avanzado mucho y se están destinando programas, leyes, recursos y políticas públicas como nunca, pero un solo evento, “como el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, golpea la conciencia colectiva e incendia la pradera”.

Monreal dijo que, “donde el ruido se escuchó más fue en las redes. Ruido de bots (un 60 por ciento), pero también orgánico (un 40 por ciento); allí el enfrentamiento verbal fue parejo y la guerra del metaverso causó bajas por igual”.

Y señaló que en medio del griterío y “las mentadas de madre”, una frase salió volando: “del odio y la ira no puede nacer la semilla de la paz, sólo más veneno, violencia y muerte”.