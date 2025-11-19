Sigue el Pacic

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer se anotó un punto con la firma de la extensión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, mejor conocido como Pacic, gracias al cual una canasta de 24 productos de consumo básico mantendrá un precio de 910 pesos durante los próximos seis meses. Fue en un encuentro ayer en Palacio Nacional donde se signó el acuerdo con los representantes o mandamases de empresas bastante conocidas a las que acude una gran cantidad de mexicanos a comprar su despensa y de firmas de alimentos. Estuvieron en Palacio Nacional, entre otros, se informó, los de Bimbo, Walmart, Pilgrim’s, Soriana, Ragasa, Chedraui, Grupo Pinsa, La Comer, Sukarne, Casa Ley, Sigma, Smart, San Juan, Súper Akí, La Moderna, Bafar, HEB, Opormex, Súper Kompras, Minsa, Calimax, Grupo Porres, Alpura, Verde Valle, Schettino, Bachoco, Maseca, Kimberly Clark, Lala y Merza. Ahí el dato.

