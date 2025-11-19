Sin más impuestos ni deuda

Con la novedad de que el gobierno de Delfina Gómez entregará este miércoles al Congreso mexiquense el Paquete Fiscal 2026, el cual, nos adelantan, no contendrá nuevos impuestos ni contratación de deuda que deban pagar los mexiquenses. Lo que sí se garantiza en el proyecto son fondos suficientes para programas sociales, seguridad, educación y campo. También se consideran medidas con las que se amplía la austeridad y que aplican, sobre todo, a los integrantes del gabinete, con lo cual se espera liberar gasto y destinarlo a actividades prioritarias. Se prevé en ese sentido que el presupuesto tenga un incremento de aproximadamente 20 mil millones de pesos, sin embargo, será hasta hoy miércoles cuando el secretario de Finanzas acuda a la Cámara de Diputados local a hacer entrega formal del documento el cual pasará a un proceso de análisis y discusión. Por lo pronto, pendientes.

