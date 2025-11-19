Tema vigente

Nos hacen ver que el asunto de la marcha Z y sus derivaciones nomás no termina de cerrarse. Y es que el tema de las detenciones y los procesos jurídicos que se siguen contra los detenidos seguirá abierto hasta en tanto no se concluyan, por lo pronto, las vinculaciones o no a proceso —aunque se ha sabido que hay grupos que están protestando por las capturas y exigido liberaciones— y las medidas cautelares que desde el Poder Judicial local se apliquen. Por otro lado, está generando inquietud el que se empalmen el nuevo llamado a marchas el 20 de noviembre y desfile militar por el Aniversario de la Revolución—cuyo recorrido se modificó para evitar complicaciones—. Del lado del Gobierno y la 4T se mantiene la intención de exhibir a personajes que habrían estado detrás de las movilizaciones del sábado pasado, en la que siguen aflorando señalamientos, acusaciones y batallas en los entornos digitales. Y el tema dará para más, nos comentan.

