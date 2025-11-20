Duarte, ahora sí la decisión final

Será hasta mañana cuando se conozca si queda libre o no, con un acuerdo de preliberación, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Esto luego de que la jueza Ángela Zamorano, que lleva su caso pospusiera para entones presentar su resolución. Su decisión se basa, según se informó, en el hecho de que todavía ayer la Fiscalía General de la República presentó testigos que dieron cuenta de comportamientos cuestionables de Duarte en diversos momentos y etapas de los procesos que se llevaron a cabo con el exmandatario en prisión. El propósito es que el acusado no salga libre sino hasta que complete la totalidad de su pena, lo cual ocurriría hasta el mes de marzo próximo. Su defensa está confiada en que los argumentos vertidos ayer no son suficientes para impedir que salga de la cárcel. Considera que la fiscalía está desesperada y que fueron presentados datos de mala fe. Como sea, atentos.