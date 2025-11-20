Otro revés a Máynez

Revés tras revés, nos comentan, es lo que sufrió el partido Movimiento Ciudadano por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que resulta que ayer se confirmó la derrota del partido que encabeza Jorge Álvarez Máynez en la batalla por la presidencia municipal de Papantla. Una demarcación que éste veía en las alforjas naranjas tras el proceso electoral en la entidad, pero que finalmente ha quedado en manos de Morena. Nada bien le fue en sus litigios a los pupilos de Dante Delgado, de origen veracruzano por cierto, porque antes de que les arrebataran Papantla lo mismo ocurrió con Poza Rica. Perdió así MC las dos joyas que presumía haber obtenido. “Morena se acaba de robar la elección de Papantla con la complicidad del TEPJF. Perdieron la elección en las urnas. Pero después del golpe al Poder Judicial, eso ya no es suficiente. Ahora el fraude se da en los tribunales”, escribió Máynez, en lo que, nos comentan, para muchos son patadas de ahogado.