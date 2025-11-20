Se pierde el otro Yunes

Fuera de sí, nos describen, andaba ayer el diputado local Héctor Yunes. Primero encaró al secretario de Finanzas del gobierno estatal, Miguel Santiago Reyes, y luego amenazó con golpear a un asesor del Congreso de Veracruz. No le gustó al legislador priista una respuesta que el subalterno de la gobernadora Rocío Nahle dio a la diputada panista Indira Rosales, quien, sin embargo, le reviró con contundencia. El caso es que una vez encendido, no hubo poder humano que contuviera la cólera de Yunes Landa, quien terminó exhibido en un video que circula en redes y en el que se ven y escuchan sus amagos al trabajador. “Tú me has estado chin… varias veces, me tienes hasta la mad… cab…”, le reclama al joven vestido de traje negro. Lo regaña por tomarle fotos y al sentirlo cerca le advierte: “No te me pongas así, porque te rompo la madre”, mientras cierra los puños. Nos dicen que si la furia de Yunes tenía razón, su violencia no, y por eso ayer perdió. Uf.