Marchas y contramarchas

Con la novedad de que desde la cuenta Generación Z México en las benditas redes, la cual ha sido referente en las movilizaciones efectuadas en días pasados, acaba de publicarse la convocatoria a una tercera marcha. De acuerdo con el cartel difundido, esa movilización tendrá lugar el domingo 14 de diciembre. La fecha tiene relevancia pues ocurriría sólo una semana después de la concentración que llevará a cabo el Gobierno federal para celebrar la llegada de la 4T a Palacio Nacional. Esta última, a realizarse el 6 de diciembre, se espera que tenga un carácter masivo, pues contará con el apoyo de estructuras y de legisladores de los partidos Morena, PT y PVEM, además de los gobernadores que forman parte de ese movimiento. Llama la atención el que se convoque a otra manifestación Z, y no ha faltado quien vea el intento por configurar un duelo de vencidas por la ocupación de la calle. Sea o no lo anterior, pendientes.

