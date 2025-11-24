Movimiento Ciudadano lamenta decisión de Sheinbaum sobre reducción de jornada de 40 horas

“Es muy lamentable la decisión de la Presidenta de mandar hasta 2026 la iniciativa de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Esta debería ser una prioridad porque esta reforma verdaderamente beneficia a las y los mexicanos, y encima tener que esperar al 2026 con la gradualidad en su aplicación, el beneficio será hasta el 2030 o 2031 y eso es injusto”, dijo la Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco.

La coordinadora emecista, quien dijo además ha sido un año complicado para México con reformas que en nada benefician a las y los mexicanos, como la judicial, la de amparo, y varias más, por lo que consideró que la reducción de la jornada laboral debe ser un regalo para las personas trabajadoras, que les permita convivir con sus familias y dedicar su tiempo a lo que cada persona prefiera.

“Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa desde 2016, pero más allá de quien la presentó primero, hoy existe la posibilidad de que pueda ser aprobada. Sí hubiera voluntad política, se le podría dar un regalo a México y a las y los mexicanos este diciembre porque solo han recibido aumento de impuestos. Invitó a los partidos que forman parte de las Cámaras para que trabajemos en esta iniciativa. Para eso nos pagan”, explicó Ortega Pacheco.

Además, y con el objetivo de que las personas trabajadoras reciban íntegramente su aguinaldo, la Bancada Naranja coordinada por Ivonne Ortega Pacheco, presentará una propuesta que busca exentar a esta prestación social, reconociendo el carácter social del aguinaldo ya que se trata de un ingreso extraordinario que normalmente contribuye a mejorar la capacidad de consumo de millones de hogares en una época del año donde los gastos aumentan significativamente.

.@RicardoMonrealA, te tengo una buena y una mala. Empiezo por la mala.



La mala es que la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas tiene 9 años congelada. Fue Movimiento Ciudadano y no Morena quien la propuso por primera vez y por cierto, el @PRI_Nacional la mandó a la… pic.twitter.com/njrhnBWBAS — Ivonne Ortega (@IvonneOP) November 24, 2025

Actualmente, se impone una carga tributaria a esta gratificación que establece que el aguinaldo está exento del pago de este impuesto solo hasta un equivalente a 30 días, por lo que, cualquier cantidad que exceda este límite es sujeta al descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), disminuyendo el poder adquisitivo real de esta prestación.

La iniciativa señala que para muchas personas la retención del impuesto sobre la renta reduce de manera considerable la cantidad que finalmente reciben, afectando su capacidad para cubrir necesidades, liquidar deudas acumuladas durante el año o solventar gastos extraordinarios propios de la temporada.

Esta situación genera una percepción de inequidad, pues un derecho concebido para fortalecer la estabilidad financiera termina mermado por obligaciones fiscales que no necesariamente consideran la función específica de esta prestación.

Cabe recordar que el aumento del aguinaldo para que el mínimo sea de 30 días y no de 15 como desde 1975 está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, el Senado mantiene en la congeladora desde febrero de 2024 un dictamen que fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la que participó la representante de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, pero que nunca logró ser aprobado en el pleno.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco adelantó que presentará iniciativa que busca que los vehículos no motorizados que se desplacen a través de propulsión humana o eléctrica como lo son las bicicletas, bicicletas eléctricas, patines, patinetas, triciclos, triciclos eléctricos, sean deducibles al 100% del monto de su adquisición.

La iniciativa de ley señala que es una forma de incentivar a las personas a optar por transporte de vehículos no motorizados coadyuvando a crear modelos de movilidad sustentable y mitigando el cambio climático.

Presidenta, las y los trabajadores no pueden esperar a 2026, mucho menos hasta 2030. Nuestra exigencia es clara: 40 horas ¡Ahora! https://t.co/cgJ9qMu8NS — Ivonne Ortega (@IvonneOP) November 24, 2025

LMCT