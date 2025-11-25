Empresarios y banqueros en Palacio

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien, nos comentan, ayer mandó un mensaje de proximidad al sector empresarial, al reunirse en Palacio con el empresario Carlos Slim y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. De acuerdo con la información que se conoció del encuentro la mandataria revisó con ambos las expectativas económicas del país y en particular platicaron “sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”. Nos hacen ver que no fue el único encuentro que tuvo ayer con personajes relacionados con el capital en el país, pues Palacio Nacional también difundió imágenes de la reunión que sostuvo con el director ejecutivo del banco HSBC, Michael Roberts y con el director general de HSBC México, Jorge Arce, con quienes conversó, se informó, “sobre las grandes oportunidades para nuestro país”.

