Fox reciclado

Con la novedad de que el expresidente panista Vicente Fox, quien hace unos días sumó su respaldo a la marcha de la Generación Z —incluso portando la playera con la imagen que caracteriza a esa movilización—, sigue dando cuenta de la vigencia de aquello de que la juventud es un estado mental —él tiene 83 años—. Y es que resulta que ahora está lanzando un nuevo proyecto político propio denominado Vértice MX. Hay quien supone que el impulso que trae el guanajuatense, podría representar un movimiento que corra de manera paralela y no necesariamente sumado al Partido Acción Nacional. No sería la primera vez que el exmandatario se vaya por la libre, nos cuentan. Ya Fox quiso volver en las elecciones pasadas, pero algunos excesos verbales que le pegaron a Xóchitl Gálvez lo forzaron a guardarse. Ahora se verá si jala este proyecto con el que plantea “defender la democracia, las libertades, la paz y la economía de mercado”, y al que ha invitado a sus seguidores a adherirse con miras a las elecciones federales de 2030. ¿Qué tal?

