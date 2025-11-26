‘La política de bienestar es una política de derechos, no de dádivas’: Ariadna Montiel

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, afirmó este miércoles durante su comparecencia en el Senado de la República, en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum que “la política de bienestar es una política de derechos, no de dádivas”.

“Por primera vez en 200 años, el pueblo confió en una mujer para dirigir el país. Bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, consolidamos esta nueva forma de gobierno ampliando derechos.

“La política de bienestar es una política de derechos, no de dádivas. Una política que tiende a la universalidad, no a la discrecionalidad. Una política sin intermediarios. Una política de transferencias monetarias directas y transparentes. Una política que reconoce al pueblo como sujeto de derechos, no como clientela. Una política que genera un ingreso básico de las familias. Una política que da prioridad a las comunidades indígenas y afromexicanas. Una política que las reconoce como sujetos de derecho público. Honramos el mandato popular de gobernar, desde el territorio, no desde el escritorio”, sostuvo Ariadna Montiel ante legisladores.

La Secretaria del Bienestar Ariadna Montiel destacó la implementación de programas sociales, que van desde apoyos a jóvenes, personas con discapacidad y a adultos mayores, en temas también de salud.

“El programa Salud Casa por Casa se perfila como el programa de prevención de la salud más importante del mundo con más de 20 mil servidores atendiendo a las y los mexicanos”, sostuvo Ariadna Montiel.

La titular de Bienestar Ariadna Montiel aplaudió lo hecho por la Presienta Claudia Sheinbaum, en materia de apoyos sociales.

“La Presidenta cumplió su compromiso. La Pensión Mujeres Bienestar 2025 reconoce el trabajo y esfuerzo de millones de mujeres que sostienen a sus familias. Hoy, todas las mujeres de 60 a 64 años reciben su pensión bimestral de 3 mil pesos, con una inversión social de 23,662 millones de pesos que beneficia a 3 millones de mujeres.

“Un país justo empieza por reconocer a quienes siempre han estado ahí”.

Palabras íntegras de la secretaria del Bienestar:

Saludo con respeto a las senadoras y los senadores que integran esta Sexagésima Sexta Legislatura, representantes de las 32 entidades federativas.

Comparezco ante esta Soberanía para rendir cuentas con la satisfacción del deber cumplido e informar sobre los avances de la política de Bienestar, en el primer año del gobierno de la primera mujer presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum.

Una política cimentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Que hoy, bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, se consolida como el corazón de la Cuarta transformación.

Los resultados son contundentes: 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35%, mientras que el de los más ricos creció un 4%.

Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar. Con una inversión social para 2025 de 850 mil millones de pesos. Equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto.

Estas cifras confirman que la transformación avanza por la ruta correcta.

Nuestro principio ético, “Por el bien de todos, primero los pobres”, es hoy una política de Estado traducida en justicia y derechos.

Donde antes había dádivas para administrar la pobreza, hoy vemos sujetos de derecho con dignidad.

En el pasado, los derechos se convirtieron en mercancía, ahora nosotros los garantizamos en la Constitución.

Reconozco a las y los senadores que votaron a favor de las reformas propuestas por el Presidente López Obrador e impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Estas, consolidaron los programas de Bienestar como derechos constitucionales del pueblo de México.

La histórica reducción de la pobreza es fruto de una fórmula exitosa: la Política de Bienestar. Esta combina un amplio sistema de protección social, una mejora salarial histórica y la inversión publica que genera empleos dignos.

Es la esencia del humanismo mexicano y la economía moral: que un Estado jamás abandone a su pueblo.

Gracias a la Cuarta Transformación, la desigualdad alcanzó su nivel más bajo desde que se tiene registro. Hace pocos años, el ingreso de los más ricos era 30 veces superior al de los más pobres.

En 2024, esa brecha se redujo 14 veces. Por primera vez, los de abajo mejoran su condición sin que los de arriba pierdan. La prosperidad, por fin, es compartida.

Senadoras y senadores:

El neoliberalismo nos engañó con el dogma económico de que subir los salarios disparaba la inflación. En 7 años, el salario real incrementó 97.9%, un 81% más que en todo el periodo neoliberal.

Así, 22 millones de mexicanos superaron la línea de pobreza por ingreso. Pasando de 62.1 a 84.2 millones de personas con mejores condiciones de vida.

Por primera vez en 200 años, el pueblo confió en una mujer para dirigir el país. Bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, consolidamos esta nueva forma de gobierno ampliando derechos.

La política de bienestar es:

Una política de derechos, no de dádivas

Una política que tiende a la universalidad, no a la discrecionalidad.

Una política sin intermediarios.

Una política de transferencias monetarias directas y transparentes.

Una política que reconoce al pueblo como sujeto de derechos, no como clientela.

Una política que genera un ingreso básico de las familias.

Una política que da prioridad a las comunidades indígenas y afromexicanas.

Una política que las reconoce como sujetos de derecho público.

Honramos el mandato popular de gobernar, desde el territorio, no desde el escritorio.

La presidenta cumplió su compromiso. La Pensión Mujeres Bienestar, materializa el principio de que “llegamos todas”. Reconoce el trabajo y el esfuerzo de millones de mujeres que trabajan y cuidan de sus familias.

Todas las mujeres de 60 a 64 años, ya reciben su pensión bimestral de 3 mil pesos, con una inversión social de 23 mil 662 millones de pesos en beneficio de 3 millones de mujeres.

El Programa Salud Casa por Casa se perfila como el programa de prevención de la salud más importante del mundo. Hoy 20 mil Servidores de la Salud brindan atención primaria casa por casa.

Hemos realizado 8 millones 600 mil consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para detectar enfermedades crónicas, tener la historia clínica digital y garantizar el derecho a la salud de las personas adultas mayores y con discapacidad, con una inversión de 4 mil 757 millones de pesos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentó a 6,200 pesos bimestrales, llegando a más de 13.3 millones de derechohabientes con una inversión de 484 mil 483 millones de pesos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Discapacidad Permanente se universalizó en 24 entidades. Aprovecho para agradecerles la ratificación del convenio en este nuevo gobierno a las 24 entidades que han hecho universal esta pensión de 0 a 64 años.

Hoy, 1 millón 600 mil personas ejercen este derecho.

En convenio con la Fundación Teletón hacemos efectivo el derecho a la rehabilitación. Damos terapias de rehabilitación gratuitas a niñas y niños menores de 17 años.

Las familias de las niñas y niños con cáncer, sin seguridad social reciben un apoyo bimestral de 6400 pesos. La inversión social federal y estatal en discapacidad es de 32 mil 078 millones de pesos.

256 mil niños y niñas hijos de madres trabajadoras menores de 4 años reciben un apoyo para su cuidado, con una inversión anual de 3 mil 185 millones.

Sembrando Vida, es el programa de reforestación más grande del mundo. Más de 409 mil sembradoras y sembradores reciben 6,450 pesos mensuales.

Hemos recuperado un millón 200 mil hectáreas y sembrado 1,200 millones de árboles, invirtiendo 39 mil 100 millones de pesos.

La educación es transformación. La nueva Beca Rita Cetina llega universalmente a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, sumándose a los más de 3 millones de becarios de educación primaria.

4 millones de jóvenes ejercen su derecho constitucional a la Beca Benito Juárez. 409 mil universitarios reciben la Beca Jóvenes escribiendo el futuro.

En total, el sistema de becas más amplio de la historia invierte 73 mil 918 millones de pesos en sus niños y jóvenes.

La Escuela es Nuestra, con ayuda de las madres y padres de familia, beneficia a más de 63 mil planteles de educación básica y, por primera vez, a 6,050 de nivel medio superior.

Con Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos capacitado en 7 años a más de 3.4 millones de aprendices. En 2025, apoyamos a 450 mil jóvenes con 8,480 pesos mensuales, invirtiendo 24 mil millones de pesos para su inserción laboral.

2 millones de pequeños productores, reciben fertilizantes gratuitos y el apoyo de producción para el bienestar.

192 mil pescadores reciben el apoyo de Bien pesca.

Saldamos la deuda histórica con el México Profundo. La reforma al artículo 2° constitucional impulsada por el Presidente López Obrador reconoce plenamente a los pueblos indígenas y afromexicanos.

La Presidenta destinó el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a estas comunidades.

Esto representa 12 mil 300 millones de pesos administrados directamente por casi 20 mil comunidades para obras que decidieron en asambleas comunitarias, entre otros conceptos para agua, electrificación, drenaje, infraestructura educativa y de salud, así como de mejoramiento de vivienda y urbanización.

En 2025, año de la mujer indígena, se reconoció el derecho de las mujeres a administrar los recursos de sus comunidades, pues su honestidad multiplica los beneficios.

El municipio de San Quintín en Baja California alberga a decenas de miles de jornaleras y jornaleros agrícolas.

Para visibilizar y conocer sus condiciones de vida, por instrucciones de nuestra presidenta, realizamos un censo. Pronto presentaremos un Plan Integral de atención para su Bienestar, reivindicando sus justas demandas.

Avanzamos en justicia energética con el Programa de Estufas Eficientes de Leña en la región purépecha, que beneficia principalmente a la salud de las mujeres.

Ante fenómenos naturales, actuamos de inmediato. Este año apoyamos a 320 mil personas afectadas por huracanes y lluvias en Guerrero, Oaxaca, Edomex, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Entregamos apoyos directos para limpieza, rehabilitación y recuperación de viviendas, comercios y cultivos con una inversión de 15 mil 700 millones de pesos.

Sin la corrupción del FONDEN, la ayuda llega a tiempo.

Para nuestros hermanos migrantes, la estrategia “México te abraza” ha entregado casi 80 mil tarjetas del programa Bienestar Paisano. Los Centros de Bienestar en Tijuana, Juárez y Matamoros prestan ayuda humanitaria a nuestros hermanos repatriados.

Con una inversión de 700 millones de pesos en atención humanitaria y de retorno seguro.

Senadoras y Senadores:

Hoy, bajo la guía de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Política de Bienestar es el corazón de la Cuarta Transformación. Que 13.4 millones hayan salido de la pobreza es un triunfo del pueblo y nuestra mayor satisfacción.

Se los digo con firmeza y sin rodeos: Viene lo mejor para México. Avanzamos con la fuerza del pueblo, construyendo justicia y bienestar para las futuras generaciones.

Los programas de bienestar tienen garantizados los recursos. Porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana. Eliminamos la corrupción y aplicamos el principio juarista: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

La política de Bienestar también es política económica que dinamiza el mercado interno. Desde 2019, la inversión social acumulada supera la cifra histórica de 4.5 billones de pesos.

Esta, señoras y señores, es la confirmación definitiva de que invertir en el pueblo es y seguirá siendo la máxima prioridad de este gobierno.

Todo esto que hemos logrado es el fruto del trabajo del pueblo y del empeño inquebrantable de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La Política de Bienestar seguirá latiendo con una fuerza inmensa, porque es el corazón de este Proyecto de Nación.

Hemos llegado hasta aquí gracias a la voluntad soberana del pueblo:

Con la fuerza transformadora de las mujeres, con la sabiduría de las personas adultas mayores.

Con la tenacidad de los jóvenes, con el legado cultural de los pueblos originarios.

Con el esfuerzo diario de millones de familias que levantan a esta nación.

A todas y a todos ellos nos debemos, y por ellas y por ellos seguimos trabajando sin descanso.

Hoy, el pueblo de México está viviendo un hecho histórico. Es tiempo de mujeres. Con el liderazgo de nuestra Presidenta, se marca un antes y un después en la vida pública.

Su presencia honra la lucha y el anhelo de nuestras ancestras. Sin nosotras no hay transformación.

Desde esta profunda convicción, el Humanismo Mexicano marca la ruta a seguir: Prosperidad compartida, igualdad sustantiva. Está claro: Así se gobierna cuando se manda obedeciendo.

Señoras, señores: La Transformación no tiene marcha atrás. Porque ya echó raíces profundas en la conciencia del pueblo y la respaldan los resultados.

Estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos de esperanza. Hoy, la felicidad del pueblo volvió a ser el propósito más alto del Estado mexicano.

Después de tanto tiempo, el gobierno volvió a servir al pueblo, no a servirse de él.

Nuestro compromiso es seguir trabajando.

Seguir caminando con el pueblo, junto al pueblo.

Seguir luchando hombro con hombro, sin dejar a nadie atrás ni afuera.

Seguir apostando por la justicia social;

Seguir profundizando en esta tarea histórica.

Seguiremos avanzando por los que menos tienen.

Seguiremos avanzando por los que fueron olvidados.

¡Por el bien de todos, primero los pobres!

Muchas gracias.

