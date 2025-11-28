Compromiso nacional por una buena alimentación escolar y el bienestar de niñas, niños y adolescentes

Consejos para que tengas una vida más saludable

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), consolida la estrategia Vive saludable, vive feliz, con el propósito de fortalecer los hábitos alimenticios y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. A partir de su implementación, se logró que 86 por ciento de los planteles escolares eliminara la venta de comida chatarra en las cooperativas, lo que refleja el avance de una política pública que prioriza la salud y la formación de estilos de vida sanos desde las aulas.

El consumo de alimentos nutritivos en los planteles escolares se sustenta en lineamientos aplicables a 264 mil 531 escuelas públicas y privadas de los tres tipos educativos.

El portal oficial vidasaludable. gob.mx ofrece recetarios, videos, rutinas de activación física y materiales didácticos que fortalecen la participación de toda la comunidad escolar.

Estas disposiciones establecen criterios de nutrición adecuados, promueven la ingesta de alimentos naturales y equilibrados, y buscan erradicar el consumo de productos ultraprocesados dentro de los planteles.

Esta medida se acompañó de una amplia jornada de formación y capacitación en las comunidades escolares. A la fecha, casi 2 millones de personas han sido capacitadas en línea sobre la preparación y distribución de alimentos saludables, mientras que 300 mil ejemplares del Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en escuelas primarias y secundarias han sido distribuidos en las 32 entidades federativas.

La política educativa en materia de salud busca garantizar que los espacios escolares sean entornos protectores y coherentes con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), donde se promueven la alimentación balanceada, la actividad física , así como los hábitos saludables como parte de una educación integral.

En este sentido, la SEP impulsa la creación de ambientes libres de productos con bajo valor nutricional y fomenta el acceso a opciones que fortalezcan el rendimiento escolar, el crecimiento y la convivencia.

Con estas acciones, México avanza hacia una cultura alimentaria que trasciende el aula y llega a las familias y comunidades, con el propósito de reducir los índices de sobrepeso y obesidad infantil, y formar generaciones más sanas, felices y fuertes.

Los resultados comienzan a reflejarse en la vida escolar. Madres y padres han reconocido los beneficios de la estrategia: las cooperativas ahora ofrecen agua, fruta, tortas y ensaladas, en sustitución de refrescos, frituras o dulces.

Estudiantes de secundaria y bachillerato también destacan que se sienten con más energía, concentración y bienestar al consumir alimentos nutritivos.