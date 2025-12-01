Grecia acusa recibo y responde

La que mandó el mensaje de que no permitirá que “se manche” el nombre de su esposo Carlos Manzo —asesinado el pasado 1 de noviembre— fue Grecia Quiroz. Y es que resulta que la actual presidenta municipal de Uruapan y cabeza visible del Movimiento del Sombrero señaló en las benditas redes: “Durante estos días he recibido un sinfín de ataques hacia mi persona, mi familia, aun hacia mi amado Carlos, que quiero que sepan que, aunque él ya no pueda defenderse, aquí estaré yo para hacerlo. La semana pasada, el senador Fernández Noroña hizo señalamientos contra la alcaldesa que ameritaron expresiones de repudio. Y el viernes pasado se conoció que tramita el registro de marca Carlos Manzo y Movimiento del Sombrero. En su mensaje de ayer Quiroz advirtió: “Y a todos ésos que están preocupados por nuestro movimiento, mejor ocúpense de sus labores y déjennos trabajar en favor de nuestra gente, ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo… Así que sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”. Uf.