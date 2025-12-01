Lista, la reforma de aguas

Con la novedad de que esta semana en la Cámara de Diputados se habrán de discutir y muy probablemente aprobar las reformas a las leyes que regulan las concesiones de agua en el país. Fue el titular de la Conagua, Efraín Morales, quien ayer mandó un mensaje de tranquilidad sobre este tema que, nos comentan, en las últimas semanas provocó inquietudes y también fue reclamo durante movilizaciones de productores agrícolas. Que el agua sea derecho humano, un sistema de concesiones ordenado y transparente con cero tolerancia a la corrupción, fin al mercado negro del agua y al acaparamiento que afecta a pequeños y medianos productores y garantía del binomio tierra-agua para que propiedades o títulos de concesión se puedan heredar, son algunos de los puntos considerados en esta reforma, ha precisado el funcionario. El paquete de reformas, deriva de un proceso de diálogo y los ajustes de la realización de foros en San Lázaro. Pendientes.