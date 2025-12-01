Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Cuándo inicia el registro en diciembre 2025?

Las Pensiones del Bienestar forman parte de los programas que brindan apoyo económico a los Adultos Mayores, por lo que las y los beneficiarios pueden contar con un respaldo para tener libertad económica.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoto económico bimestral a las personas que tengan 65 años o más de edad, y es entregada a todas y todos sin importar su condición social, económica, ideológica o sus creencias.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a las mujeres de 60 a 64 años de edad, ya que al cumplir 65 años de edad estas pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La Pensión Mujeres Bienestar brinda un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores da un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar- ¿Cuándo entregan las tarjetas? ı Foto: Especial

¿Cuándo inicia el registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025?

El registro para las y los interesados en formar parte de los programas Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar debe realizarse en orden confrme la primer letra del primer apellido de los solicitantes.

El orden correspondiente al registro durante diciembre del 2025 será el siguiente:

Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, y C

Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, y H

Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L y M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 6 y 13 de diciembre todas las letras

Para poder realizar este registro se debe contar con una identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto para recibir notificaciones sobre la postulación.

El horario de atención en los módulos será de 10:00 horas hasta las 16:00 horas, y estos pueden ser ubicados en la página oficial del Bienestar del gobierno conforme a tu identidad y municipio.

Ubicación de módulos y fechas de registro ı Foto: Captura de pantalla

Una vez que las y los adultos mayores sean seleccionados para recibir el apoyo económico, estos recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar en la que serán depositadas las cantidades correspondientes a cada Pensión.

