Asociaciones respaldan reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Organizaciones de los sectores hídrico, agrícola e industrial manifestaron su respaldo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y a la que expide la Ley General de Aguas impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando la apertura del Gobierno de México y del Congreso de la Unión durante el proceso de consulta, análisis y dictamen.

En comunicados por separado, las agrupaciones coincidieron en que el nuevo marco jurídico fortalecerá el derecho humano al agua, la certeza jurídica y la gestión eficiente del recurso.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) destacó que el dictamen incorpora las preocupaciones de múltiples sectores y dota al país de un marco jurídico moderno orientado a garantizar el derecho humano al agua, la protección de cuencas, la competitividad y la seguridad hídrica.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) destacó la apertura y disposición del Gobierno de México durante el análisis legislativo. Afirmó que sus propuestas orientadas a salvaguardar el derecho humano al agua y a la alimentación, fortalecer la certeza jurídica y promover una gestión hídrica eficiente fueron consideradas.

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) reconoció la integración de sus aportaciones técnicas en el dictamen, particularmente en materia de transparencia, medición de volúmenes y fortalecimiento institucional.

La Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) agradeció la apertura de la presidenta Sheinbaum y reconoció que sus propuestas fueron incorporadas al dictamen.

La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) reconoció la atención brindada por La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Cámara de Diputados durante el proceso de consulta.

El Consejo Consultivo del Agua reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum Pardo al colocar este tema al centro de la agenda nacional y subrayó que sus aportaciones técnicas fueron integradas en el dictamen tras su participación en las audiencias públicas.

