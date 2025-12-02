Pleno del Senado aprueba lista de 10 aspirantes a la FGR

Senado aprueba lista de 10 aspirantes a Fiscal General en medio de acusaciones de "proceso simulado".

El Senado de la República aprobó este martes la lista de 10 aspirantes que será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para elegir al próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una votación marcada por críticas de la oposición, que denunció un procedimiento acelerado, opaco y amañado.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fue sometido a votación el mismo día de su integración y recibió 88 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 28 en contra del PAN y PRI, además de cinco abstenciones de Movimiento Ciudadano.

La oposición cuestionó la falta de tiempo para un escrutinio adecuado. Durante el debate se realizó un cambio de último momento en la lista: se eliminó a Alfredo Barrera Flores y se incorporó a Félix Roel Herrera Antonio, movimiento que, según legisladores opositores, representó una “purga” contra perfiles críticos del gobierno.

“Con este cambio están diciendo: aquí sólo pasan los cuates”, denunció la senadora Claudia Anaya (PRI), al señalar que el perfil eliminado había sido crítico con la presidenta. El senador panista Raymundo Bolaños afirmó que “ya hay una ganadora definida” y que se trata de “un proceso simulado donde la Fiscalía se usa como premio a la lealtad política”.

Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo criticó la velocidad del procedimiento, al comparar que en 2018 se destinaron hasta 20 días para integrar la lista de aspirantes, otros 10 días para enviar la terna y un periodo similar para su discusión y votación. “En esta ocasión todo podría concluir en menos de una semana”, advirtió. Aunque reconoció que el acuerdo “cumple con la ley”, afirmó que dista de ser un proceso “abierto, detallado y transparente”.

En contraste, desde Morena, el senador Saúl Monreal defendió que la Jucopo presentó un listado “sólido, plural y altamente calificado” de aspirantes que acreditaron méritos y trayectoria.

La senadora Carolina Viggiano demandó hacer pública la carta enviada a la Presidencia de la República sobre la salida de Alejandro Gertz Manero, cuyo contenido permanece reservado.

La lista integrada por Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Félix Roel Herrera Antonio, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien seleccionará una terna para devolverla al Senado.

