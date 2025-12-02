Senado cambia comparecencias para elegir titular de la FGR: habrá preguntas directas a candidatos

Legisladores acordaron tres rondas de preguntas directas a los candidatos a la FGR.

El Senado de la República modificará el formato de comparecencia de los candidatos a la Fiscalía General de la República (FGR) para hacerlo “más participativo y menos rígido”, confirmó el senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La nueva dinámica incluirá tres rondas de preguntas directas, de dos minutos por cada grupo parlamentario, aunque sin permitir interpelaciones o interrupciones.

Se va a plantear que haya tres rondas de preguntas, una por cada grupo parlamentario, de dos minutos. Posteriormente viene un espacio de 20 minutos por cada uno de los integrantes o las integrantes de la terna para responder y para exponer Adán Augusto López



El cambio surge después de que la convocatoria original generara controversia al no contemplar un espacio para que los senadores cuestionaran directamente a los aspirantes. El ajuste se realizará en el acuerdo para la sesión.

La Junta de Coordinación Política aprobó la lista de 10 personas —cinco hombres y cinco mujeres— que serán enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum para que ella elija la terna definitiva que será sometida a votación del Pleno.

La votación en la Jucopo registró el voto en contra del PAN y el PRI, mientras que Morena y sus aliados respaldaron la propuesta que ahora será debatida en el Pleno.

Niegan ‘decisión adelantada’ de Godoy

Por su parte, el senador Ignacio Mier Velazco rechazó las especulaciones sobre una supuesta decisión adelantada a favor de Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal y actual encargada de despacho de la FGR.

Hay gente muy suspicaz, nosotros creemos que hay que esperar a que llegue la terna y con eso elegir el mejor perfil Ignacio Mier, senador



Mier subrayó que “el Estado mexicano requiere una fiscalía que permanentemente se esté transformando” y calificó a la institución como “una piedra fundamental en la estrategia de seguridad en el país”.

Por otro lado, sobre el perfil de Godoy, Adán Augusto López comentó que es una persona con mucha experiencia para el cargo.

Es una abogada con mucha experiencia, ha estado en áreas de procuración de justicia, ha sido legisladora, recientemente era consejera jurídica, es una persona honesta, de una larga trayectoria en el servicio público Adán Augusto López



