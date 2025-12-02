Senado avala lista de 10 aspirantes para encabezar FGR; avanza Ernestina Godoy

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado ya escogió a los 10 aspirantes que avanzan en el proceso para escoger al próximo titular de la Fiscalía General de la República, entre quienes se encuentra la encargada del despacho, Ernestina Godoy.

Los aspirantes que avanzaron en el proceso son:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

La lista de semifinalistas será remitida este mismo día a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, quien deberá seleccionar de entre los 10 nombres a los tres candidatos que conformarán la terna definitiva final para definir a la o el próximo fiscal.

Durante la sesión de la Jucopo, la oposición en el Senado exigió que no se les aplicara “la ley mordaza” a los integrantes de la terna, y se les permitiera formular preguntas a los tres aspirantes que envíe de regreso la presidenta Sheinbaum.

Se acordó que como parte del proceso, cada grupo parlamentario tendrá la oportunidad de emitir un posicionamiento con duración máxima de dos minutos.

Se espera que el miércoles se lleve a cabo el proceso final para elegir a la persona titular de la FGR, con el voto de dos terceras partes de los senadores presentes en el pleno.

