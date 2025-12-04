Gobernación llama a retirar bloqueos en cruces internacionales; afirma que no tienen justificación

La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que los bloqueos que productores agrícolas de Chihuahua mantienen en puentes internacionales de la frontera norte carecen de justificación, toda vez que sus planteamientos sobre la Ley de Aguas Nacionales ya fueron considerados.

En un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado a los manifestantes a desbloquear los cruces fronterizos ante las afectaciones que provocan a la ciudadanía, el comercio y el tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos.

La Segob reiteró su apertura al diálogo y precisó que “ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales“, aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente en discusión en el Senado de la República.

Además, anunció la instalación de mesas permanentes para atender las dudas que surjan durante el proceso legislativo.

El gobierno federal desmintió categóricamente uno de los principales temores de los agricultores chihuahuenses: “De ninguna manera se retirarán concesiones de agua”.

La Segob y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfatizaron que la iniciativa de ley busca "evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua", sin afectar los derechos ya otorgados.

Ante el impacto de las protestas, que han interrumpido actividades esenciales en la región fronteriza, la Secretaría de Gobernación instó a los manifestantes a “evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias".

