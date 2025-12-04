Ley de Aguas: productores amenazan con intensificar bloqueos

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas

Representantes del sector agrícola de más de 25 estados acusan al Congreso de incumplir acuerdos previos sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y amenazan con intensificar las protestas.

Los agricultores rechazan la propuesta porque, aunque se permite heredar concesiones de agua, el resto del proyecto limita su acceso al recurso y pone en riesgo su actividad productiva.

¿Por qué protestan? A decir del gremio la ley impediría transferir concesiones de agua entre particulares, obligando a devolverlas al Estado, lo que afectaría el valor agrícola de las tierras.

Reportes de la Guardia Nacional muestran que se mantienen las obstrucciones y reducciones viales con maquinaria agrícola en carreteras de Aguascalientes y Querétaro.

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas ı Foto: Cuartoscuro

Reportes apuntan a que los bloqueos parciales también se mantienen en cruces internacionales, principalmente en el estado de Chihuahua; asimismo, en Guanajuato y Zacatecas.

Hasta este día, hay afectaciones en transporte de carga, filas kilométricas en fronteras, posible extensión de cierres.

Los agricultores advierten escalada de protestas si no hay cambios en la ley.

Asimismo, en diversas cuentas del sector productor han comenzado a compartir la fotografía de legisladores como Lilia Aguilar, diputada del PT, y Javier Corral, morenista en el Senado, a los que se refieren como “traidores al campo”.

Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo, comentó por la mañana que esperaban llegar a un acuerdo con el senador Adán Augusto López para alcanzar algunas modificaciones que resulten benéficas al sector que representa.

Campesinos se manifiestan en la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

