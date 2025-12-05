Acuerdo para levantar bloqueos

Con la novedad de que nos comentan que anoche se logró un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y productores agrícolas de Chihuahua, para que levanten los bloqueos fronterizos. Fue en un encuentro en la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez, que se logró el entendimiento. Los productores agrícolas inconformes con algunos preceptos de la nueva Ley de Aguas tendrán una mesa permanente con la Conagua para clarificar cualquier duda. Nos cuentan que el acuerdo se dio mientras en el Senado avanzaba la aprobación de la referida reforma. Antes, la dependencia había hecho notar que no había razón para mantener esos cierres. “El Gobierno de México aclara que de ninguna manera se retirarán concesiones de agua… la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua”. Ahí el mensaje.