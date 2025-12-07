PAN denuncia que la nueva Ley de Aguas vulnera la propiedad privada

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la recién aprobada Ley General de Aguas constituye “el principio del fin de la propiedad privada” en México y representa una forma de expropiación indirecta por parte del Estado.

Romero Herrera advirtió que la reforma recentraliza todas las decisiones sobre el uso de los volúmenes de agua y afectará directamente a millones de productores.

Afirmó que esta legislación impedirá que más de 2 millones de agricultores puedan heredar, vender o ajustar los volúmenes de agua que hoy administran para sus actividades productivas.

En este sentido, el líder panista señaló que la normativa otorga facultades amplias a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para intervenir en el manejo del recurso hídrico en terrenos particulares.

🔵 El agua es un derecho, no un permiso del gobierno. La Ley de Aguas del régimen no garantiza acceso: centraliza, politiza y criminaliza al campo, dejando en incertidumbre a familias, productores y municipios.



Desde @AccionNacional defendemos una ley justa y con presupuesto… pic.twitter.com/nCOe64bsts — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) December 4, 2025

“Morena vuelve a sentirse dueño de todo y ahora atenta contra la propiedad privada, regresando a un gobierno estatista que cada vez le quita más derechos a la gente”, declaró mediante un comunicado, Romero Herrera.

El liderazgo del blanquiazul acusa que el principal problema de la nueva ley radica en que esta intervención estatal podría realizarse sin un proceso claro de indemnización para los propietarios, generando, según el partido, una grave inseguridad jurídica.

El partido emplazó al gobierno federal a que, si su objetivo es la expropiación del recurso, presente una iniciativa expresa que conlleve el debido proceso y una compensación justa.

LMCT