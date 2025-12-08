En 4 días, 3 masacres con 13 fallecidos

En la primera semana de diciembre, en sólo cuatro días, se registraron tres multihomicidios en el estado de Guanajuato, con saldo de 13 personas fallecidas y seis lesionadas.

El sábado por la noche, cinco personas fueron asesinadas y seis más lesionadas por un grupo delictivo que irrumpió en una fiesta familiar, en un domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Valle de Santiago. De acuerdo con reportes locales, la familia realizaba un festejo en una casa de la calle Durango, cuando entraron varias personas armadas y les dispararon.

Según los testigos, cuatro sujetos armados bajaron de un vehículo color plateado y dispararon a mansalva contra los asistentes, para posteriormente huir del lugar en el mismo automóvil. Algunos pudieron observar a los agresores disparar desde la puerta de la vivienda y otros más aseguraron que se escucharon cerca de 50 disparos en el lugar.

13 personas fallecieron tras los ataques registrados

Los heridos fueron trasladados por familiares o por sus propios medios a hospitales locales para recibir atención médica y entre los lesionados se encuentra un joven de 22 años. La Fiscalía de Guanajuato detalló que las víctimas mortales son cuatro hombres y una mujer, mientras que las personas heridas son cuatro mujeres y dos hombres.

La autoridad ministerial informó que los fallecidos permanecen en proceso de identificación, mientras que los lesionados ya fueron identificados, aunque su estado de salud no ha sido detallado por la institución.

Además, la Fiscalía indicó que el Ministerio Público y los agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque e ir en busca de los agresores. También mencionó que el móvil del ataque permanece como desconocido y es materia de investigación, la cual fue atraída por la Unidad Especializada en Homicidios.

El hecho se suma a otros dos ocurridos en la última semana. El miércoles pasado mataron y quemaron a cuatro hombres en una vivienda en San Luis del Jánamo, Irapuato, y el viernes asesinaron a cuatro jóvenes en el bulevar Degollado, en Pénjamo.