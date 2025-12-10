Encabeza 116 Asamblea del IMSS en Puebla

En enero arranca credencialización de mexicanos para sistema de salud universal: Sheinbaum

Con la credencialización será posible recibir atención en el ISSSTE, el IMSS y el IMSS Bienestar, sin importar la derechohabiencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS en Puebla. Foto: X, @armentapuebla_
Yulia Bonilla

Será en enero cuando comience la credencialización de la población con la que cada mexicano será identificado según su derechohabiencia y que su historial clínico sea integrado en un mismo expediente dentro del sistema de salud universal.

Al encabezar la 116 Asamblea del IMSS en Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el plan con el que se buscará que cada habitante tenga acceso a los servicios de salud.

“El objetivo es que en enero del próximo año, ya en un mes, iniciemos con una credencialización universal. Una sola credencial y que en la propia credencial diga: ‘Soy derecho habiente del IMSS, soy derechohabiente del IMSS Bienestar o derechohabiente del IMSS, me corresponde este centro de salud, esta unidad de medicina familiar, me corresponde este hospital’. Al tener la credencialización e ir avanzando poco a poco en que todos los sistemas tengan el mismo sistema digital de expediente médico, vamos a poder avanzar mucho más rápido a hacia la universalización del sistema de salud”, dijo.

Al dar un repaso histórico de lo que fue la construcción del IMSS, la mandataria mencionó que “la visión es que una nación fuerte es aquella que protege a su gente y que un país próspero se construye cuando la salud y la seguridad social son derechos, no privilegios”.

Comentó que en otros momentos, el Seguro Social enfrentó corrupción de quienes hicieron de los recursos de las y los trabajadores “botines”, pero fue defendido.

La mandataria destacó las cifras dadas a conocer por el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, en cuando al crecimiento de la capacidad para atender más pacientes.

Aseguró que este crecimiento ha sido posible debido al aumento salarial de los empleados que, además, ya son inscritos al seguro.

“Hemos avanzado en la modernización de servicios, en la ampliación de derechos, en la mejora de la calidad de atención y en la convicción de que la salud es un derecho humano. Por supuesto que nos falta. Es evidente que si no creció durante 36 años, había un rezago que hay que avanzar para poderlo sanar, y en ese trabajo estamos”, dijo.

