PRI y PAN exigen investigar anomalías de 500 mdp en Sedatu y aplicar la ley ‘caiga quien caiga’

Las bancadas del PRI y PAN en el Senado de la República exigieron que se investiguen las anomalías por más de 500 millones de pesos detectadas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el periodo anterior, que estuvo encabezada por Román Meyer Falcón.

Mientras el coordinador de los senadores del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de actuar “como un cártel” que protege a sus integrantes, el panista Ricardo Anaya Cortés demandó que el gobierno proceda “con todo el peso de la ley, sin miramientos, se trate de quien se trate, caiga quien caiga”.

Luego de que La Razón diera a conocer el lunes que la Sedatu heredó anomalías por más de 500 millones de pesos de la administración de Román Meyer, con 11 procesos de revisión vigentes sin solventar, principalmente del programa de mejoramiento urbano, además de la ausencia de soporte documental en contratos por más de 5 mil 100 millones de pesos, Alejandro Moreno acusó al partido en el poder de actuar con impunidad y de no investigar ningún caso de corrupción en sus filas.

“Ya sabes cómo son estos cínicos y corruptos de Morena, se tapan. Ellos tienen esa tesis de que si cae uno, automáticamente caen todos, entonces se protegen todos y cada uno de ellos”, declaró.

El legislador cuestionó: “¿Dónde está el huachicol fiscal? ¿Dónde está el clan? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde está la barredora? ¿Dónde están? Estos se protegen, se cuidan, son distractores y creen que a la gente se le va a olvidar porque no hablan de los temas”.

Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, dejó clara la posición de su bancada, al considerar qe se debe proceder sin miramientos.

“Donde haya pruebas contundentes de que alguien violó una norma, el gobierno tiene que proceder con todo el peso de la ley, sin miramientos, se trate de quien se trate, caiga quien caiga”, declaró.

