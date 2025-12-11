El PT se sale del carril

Nos hacen ver que la aprobación del muro arancelario a productos chinos, si bien se logró con la fuerza de la mayoría de la 4T en el Congreso, no todos los aliados del movimiento marcharon en unidad. Fue el caso del PT, quien, aunque no votó en contra tampoco lo hizo a favor. El líder de la bancada petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, argumentó que la abstención del grupo en relación con esta iniciativa se debe a la preocupación por “un incremento abrupto” a las tarifas, que podrían “generar presiones inflacionarias”. La decisión del Partido del Trabajo no dejó nada contentos a los de Morena. El líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, no evitó los reproches contra el PT, al que aludió sin mencionar: “Quiero decirles a Morena y al Verde que estamos en el camino correcto” por votar a favor de la iniciativa de la Presidenta, ya que, dijo, ellos no se olvidan de que “a ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados”, señalando, ahora sí, a tooodos los partidos de la 4T. Ahí el dato.