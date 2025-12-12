Ahora sí, a transparentar concesiones

Ayer se publicó y, por lo tanto, entró en vigor la reforma en materia de agua. Empezará así un periodo de ajuste para su debida aplicación en el cual se deben armonizar las legislaciones locales y actualizarse reglamentos. Después de un proceso que por momentos se complicó queda pendiente saber si se jalará o ya no la hebra relacionada con el acaparamiento de agua y de concesiones. Nos recuerdan que muchos de quienes acceden al recurso salieron a hablar del tema, como tratando de anticipar cualquier crítica o señalamiento, entre ellos los exgobernadores panistas de Guanajuato y Jalisco, Miguel Márquez y Francisco Ramírez Acuña. El primero dijo que tiene dos por 150 mil metros cúbicos; mientras el segundo una por 25 mil metros. Rechazaron ser acaparadores y dijeron tener la conciencia tranquila. Faltaría ver si los datos son fidedignos y los casos de otros políticos y dirigentes sociales, nos comentan.