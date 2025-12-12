Ley de aranceles no va dirigida a China: CSP





La reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, procesada recientemente en el Congreso y con la que se aplicarán nuevos aranceles a distintos sectores como el textil, no tiene dedicatoria para ningún país, como China, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Mencionó que la aplicación será para todo aquel país con el que no se tiene algún tratado comercial y sostuvo que el objetivo es reforzar la producción nacional en beneficio de la economía del país.

“No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque si no, parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio. No. O sea, sencillamente, por el Plan México nosotros definimos una estrategia. ¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México”, dijo.

El Dato: otros países afectados por la medida son Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Subrayó que no hay intención de generar un choque con ninguna otra nación: “Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo. Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos”.

Incluso, comentó que se entabló diálogo con Corea del Sur y, particularmente con China, para hacerles conocer las razones por las que se inició este plan.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

“En la idea, pues de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco pues generemos un problema a la economía nacional. Entonces, en ese marco es que se aprobaron por parte del Congreso estos aranceles y nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea, de los otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial”, dijo en conferencia.

En ese sentido, subrayó que hay disposición para entablar mesas de trabajo cuando resulte necesario, pero sobre todo, para exponer los argumentos.

“Siempre va a haber nuestra buena voluntad para poder tener mesas de trabajo. Y es muy importante que se conozca cuáles son las razones que se tomaron de la propuesta que se hizo, y también, las observaciones que se hicieron por parte del Congreso”, comentó.

Para esto, comentó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se dedicará a informar las razones al respecto.

Además, compartió que al trazar el plan, se sostuvieron reuniones con empresas nacionales y extranjeras con inversiones en México, quienes manifestaron que los gravámenes traerían aumentos en los precios de algunos artículos, ante lo cual se disminuyeron los aranceles.

“Entonces, hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo, en donde los propios empresarios nos dijeron, no sólo mexicanos, empresas también internacionales que están en México, donde nos dijeron que si se ponían tantos aranceles, iba a afectar al precio de los productos en nuestro país. Entonces, se fue disminuyendo de manera muy importante”, dijo.

La mandataria enfatizó que industrias como la textil se vieron afectadas desde la pandemia, en donde sólo algunos negocios lograron recuperarse, pero otros no. Señaló que esto llevó a que mercancías provenientes de otros países sustituyeran al mercado nacional.

“Lo que queremos es recuperar la industria textil. Y así como la industria textil, también la industria automotriz en México que, aunque no es de empresarios mexicanos, directamente participan muchos empresarios mexicanos en las autopartes en las cadenas productivas, algunas son empresas estadounidenses, otras japonesas, otras coreanas, muchas empresas están en México”, dijo.

Posturas distintas ı Foto: Especial

La enmienda carece de sustento, dice oposición

› Por Tania Gómez

el PRI y el PAN en el Senado de la República coincidieron en que las modificaciones arancelarias del Gobierno federal carecen de sustento técnico y representan una medida aislada, incapaz de reactivar la inversión o resolver la crisis estructural que enfrenta el país, y advirtieron que los incrementos recaerán principalmente en los consumidores de menores ingresos y podrían responder a presiones comerciales de Estados Unidos.

La priista Cristina Ruiz Sandoval criticó que el paquete arancelario “carece de un diagnóstico económico integral y omite una evaluación del entorno actual de inversión, seguridad y certidumbre jurídica del país.

“Una política arancelaria aislada no puede promover la reindustrialización sin instituciones fuertes, reglas estables y un clima político que recupere la confianza”, expuso.

El Tip: La bancada del PT en San Lázaro no acompañó a Morena en la votación por considerar que generará presiones inflacionarias.

Por su parte, el panista Mario Vázquez Robles calificó de “irresponsable” legislar sobre aumentos arancelarios sin fundamento técnico: “No hay diagnóstico. No hay estrategia. Se está legislando a ciegas. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿esta es una estrategia propia… o es un reflejo de Washington? México no debe legislar por presión externa”.

Ambos legisladores alertaron sobre el impacto social de los aranceles a productos de consumo básico como ropa, calzado, muebles, juguetes y electrodomésticos. Ruiz Sandoval advirtió que “sin medidas compensatorias, los costos recaerán principalmente sobre los hogares con menores ingresos”, mientras Vázquez recordó que “quienes pagan al final son los consumidores y las empresas”.

El panista expuso que en la reforma, la mayoría reconocíió no contar con “información suficiente sobre volúmenes, precios o impactos sectoriales” y carece de análisis sobre inflación, efectos en Pymes o consecuencias para cadenas de valor.