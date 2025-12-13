Marcha Generación Z 14 de diciembre: Estas son TODAS las ciudades donde habrá protestas | LISTA y MAPA

Estos son TODOS los estados donde habrá marchas "Generación Z" el domingo 14 de diciembre.

El colectivo Generación Z México encabezará una nueva jornada nacional de protestas el domingo 14 de diciembre, a la cual se sumarán la Ciudad de México y varios estados del territorio mexicano.

Así lo anunció el colectivo desde el mes pasado, justo al término de la controversial marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México, la cual dejó varias personas heridas y detenidas.

Aspecto de la marcha "Generación Z" del 15 de noviembre, en la Ciudad de México. ı Foto: Jorge Butrón ›La Razón

Esta vez, el colectivo Generación Z México organizó la movilización bajo el lema: “Marcha del silencio / No hay nada que celebrar”, en referencia al evento masivo del sábado pasado donde la militancia de Morena festejó siete años del inicio de la Cuarta Transformación, en 2018.

Asimismo, al igual que en la jornada anterior, el colectivo llamó a organizarse en todos los estados del país, siendo la capital mexicana el principal punto de encuentro de los manifestantes. Estos son los estados y rutas de las marchas “Generación Z” del domingo 14 de diciembre.

❌ Nosotros iniciamos la marcha, pero la ciudadanía entera la termina ❌



No es lucha de una generación, es la defensa de nuestra tierra 🇲🇽 Este 14 de Dic. ¡ÚNETE! 🦅👊 #MovimientoZ #NoMasViolencia #MexicoDespierta #NadaQueCelebrar #14D #GeneraciónZ pic.twitter.com/pAEfaSemJy — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) December 12, 2025

¿En qué ciudades habrá protestas “Generación Z” el 14 de diciembre?

Después de una controversial, aunque multitudinaria, marcha del 15 de noviembre, el colectivo Generación Z México convocó a una nueva jornada nacional de protestas en diferentes estados, con miras a que las 32 entidades se sumen.

Ciudad de México

La principal movilización convocada por el colectivo Generación Z México será en la capital mexicana, e irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, partiendo desde las 11:00 horas, con distintos puntos de encuentro.

Morelia, Michoacán

Una de las ciudades donde el movimiento ha tomado más fuerza, Morelia, Michoacán, se suma a la jornada de protestas con una marcha que irá desde el Monumento Lázaro Cárdenas hasta el Congreso del Estado, a partir de las 11:00 horas.

Guadalajara, Jalisco

Una de las marchas más grandes de la jornada se prevé en Guadalajara, Jalisco. La misma irá desde la Glorieta de los Desaparecidos hasta la Plaza Liberación, siguiendo la ruta que marca la imagen a continuación.

Monterrey, Nuevo León

La movilización de la llamada Generación Z en el estado del norte del país será a las 16:00 horas frente al Palacio de Gobierno. No se especificó una ruta.

Hermosillo, Sonora

La “Marcha del Silencio” fue convocada a las 15:00 horas, desde la plaza Emiliano Zubeldia al Congreso del Estado de Sonora. Los manifestantes aseguraron a los mercaderes de las avenidas que recorrerán que la marcha será pacífica y no habrá intención de dañar comercios.

Puerto Vallarta, Jalisco

En Puerto Vallarta, Jalisco, la movilización, llamada “Marcha Pacífica del Silencio” se convocó a las 10:30 horas, desde la avenida Francisco Medina Ascencio hasta los Arcos del Malecón.

Los Cabos, Baja California

En esta ciudad del norte del país, la “Marcha del silencio” se convocó a las 18:00 horas, desde la Plaza Amelia Wilkes hasta el edificio de la Delegación.

📢 Los cabos (B.C.S.): pic.twitter.com/TvBfdlM4Hg — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) December 11, 2025

Aguascalientes, Aguascalientes

En Aguascalientes capital, la movilización avanzará desde Tres Centurias hasta Plaza de Armas, a partir de las 12:00 horas.

Durango, Durango

En Durango capital, la marcha convocada por el colectivo Generación Z México irá desde el Templo de Santa Ana hasta el Congreso del Estado, desde las 14:00 horas.

Chihuahua, Chihuahua

Chihuahua capital se suma a la manifestación con una marcha que irá desde la Glorieta de Pancho Villa hasta Plaza del Ángel, a las 10:00 horas.

La Paz, Baja California Sur

En La Paz, Baja California Sur, la marcha irá desde el Edificio de Gobierno hasta el Muelle Fiscal, a partir de las 18:00 horas.

📢 Baja California Sur: pic.twitter.com/AgBTgm0N0q — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) December 8, 2025

Cuernavaca, Morelos

Cuernavaca, Morelos, se suma a la movilización con una marcha que irá desde la Iglesia del Calvario hasta Plaza de Armas, a partir de las 11:00 horas.

Otras ciudades no están enlistadas en los canales oficiales del colectivo Generación Z México, si bien no se descarta que se sumen a la jornada nacional de manifestaciones.

am