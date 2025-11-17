Abren 18 carpetas de investigación por actuación policial en Marcha de la Generación Z.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que se iniciaron 18 investigaciones administrativas internas por la actuación policial en la Marcha de la Generación Z, ocurrida el sábado 15 de noviembre del 2025.

Detalló que se identificaron 18 posibles incidentes constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza.

Pablo Vázquez Camacho indicó que en dichos casos se incluyen las presuntas agresiones a miembros de la prensa. Asimismo, dijo que el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto, concluyen las investigaciones.

“Al momento se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias”, mencionó el titular de la SSC – CDMX en una conferencia de prensa.

“No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial”: Pablo Vázquez

Además, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que no se va a tolerar ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial.

“No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”, aseveró.

Por último, afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y con los organismos garantes de los derechos humanos, para colaborar en las investigaciones.

La Marcha de la Generación Z dejó un saldo oficial de 60 policías lesionados y al menos 20 civiles fueron atendidos en el lugar.

