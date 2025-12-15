CSP: Entrega de agua a EU será conforme a temporal de lluvias

La entrega de agua a Estados Unidos, conforme al tratado suscrito por ambos países en 1944, se evaluará conforme al temporal de lluvias de cada año, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además aseguró que no se entregará recurso con el que no se cuente.

Tras cuatro días de negociación, la semana pasada México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre cómo se entregará el agua a aquel país que no se ha enviado en los últimos ciclos, derivado de las condiciones de sequía en territorio mexicano. Este retraso fue utilizado por el presidente Donald Trump para amagar con imponer aranceles del 5 por ciento.

Al ahondar en los términos del acuerdo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el tratado bilateral establece que las entregas se estiman por quinquenio, cada cinco años; sin embargo, se acordó que se valorará según la cantidad de precipitaciones que se registren y también se consiguió ampliar el plazo para concretar la entrega con la que se subsanará el retraso de los últimos ciclos.

“Se hizo énfasis, además, porque ellos decían: ‘Es que México no ha querido entregar´. No, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente. Entonces, se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar… Se acuerda por quinquenio, pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias, cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los 5 años anteriores producto de la sequía”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el equipo estadounidense exigía cumplir con el envío para este diciembre, a lo que México se negó por advertir consecuencias.

“Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua. Bueno, nosotros dijimos: ‘pues a diciembre no se puede´, no solamente no se puede físicamente, sino que además va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo. Entonces, se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dado esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que no se entregará agua en tanto no se tenga la cantidad suficiente, para no poner en riesgo al consumo humano ni la agricultura.

“Lo que es muy importante que todos sepan es que no se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos. Si no se vio de distintas cuencas, cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos que es parte del tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

