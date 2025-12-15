El docu de AMLO

Interesante será ver, nos comentan, el rating que le genere a la televisión del Estado mexicano el documental sobre la vida y obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en momentos en que han saltado a la luz asuntos complejos de su administración. “Soy un hombre de fe y convicciones” es el documental de Joaquín Guzmán Luna basado en la vida, la obra y el legado político del exmandatario tabasqueño, se ha informado. El largometraje, que se estrenó el fin de semana pasado, narra la ruta de López Obrador para llegar a la Presidencia de la República en 2018, después de haber vivido dos supuestos fraudes electorales, y entremezcla frases e imágenes de mítines recogidos por el productor Epigmenio Ibarra, además de dar cabida a entrevistas con militantes y simpatizantes de Morena y la Cuarta Transformación, como Luisa María Alcalde, Elena Poniatowska y el actor Damián Alcázar. Además de retransmitirse esta semana en el Canal 11, dicho documento estará en las redes sociales y, muy probablemente estará en la conversación pública de esta semana. Pendientes.

