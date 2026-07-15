Alerta por calor extremo: prevén temperaturas superiores a 45 °C en el noreste

Estados del noreste tendrán con altas temperaturas

Mientras diversas regiones del país se preparan para lluvias intensas, el calor continuará siendo uno de los principales riesgos meteorológicos en México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, además de valores de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sonora y el norte de Sinaloa, donde persistirá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.

De acuerdo con el pronóstico para el periodo del 15 al 16 de julio, el intenso calor persistirá sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, además de zonas del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

El SMN prevé que el noreste de Baja California registre temperaturas máximas superiores a los 45°C, convirtiéndose en la región más calurosa del país durante este periodo.

A este escenario se suman Baja California Sur (sur), Sonora y el norte de Sinaloa, donde los termómetros alcanzarán entre 40 y 45°C, condiciones que también se esperan durante la jornada del 15 de julio, aunque en Baja California Sur el calor extremo se concentrará en la zona centro del estado.

Otros estados con temperaturas de entre 35 y 40 grados serán Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Habrá altas temperaturas en el noreste ı Foto: Flickr

Calor coincidirá con lluvias intensas

A pesar del ambiente extremadamente caluroso en el norte y noroeste del país, diversos sistemas meteorológicos favorecerán lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional.

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 19 y la divergencia en altura mantendrán el potencial de precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se pronostican lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa, mientras que Veracruz, Oaxaca y Chiapas registrarán lluvias muy fuertes.

Asimismo, se esperan rachas de viento con posibilidad de formación de torbellinos en el noreste de Coahuila, además de oleaje de hasta 2.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y de hasta 2 metros en diversas costas del Pacífico y el Golfo de México.

En el caso del Pacífico Norte, el pronóstico indica que durante la tarde habrá ambiente muy caluroso en Sonora y el norte de Sinaloa, acompañado de lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Por otra parte, el SMN informó que la tormenta tropical Elida se localiza a 915 kilómetros al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur y continúa desplazándose hacia el oeste, sin representar riesgo para el territorio nacional.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y seguir los avisos oficiales, especialmente en las zonas donde coincidirán temperaturas extremas con lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/vJt2XiOrLv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

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LMCT