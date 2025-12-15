Minimarcha Z

Con la novedad de que la tercera marcha de la Generación Z sólo convocó a unas 300 personas. Empezó en Paseo de la Reforma y no llegó al Zócalo pues, se informó, hubo un acuerdo del Gobierno con los contingentes para que su recorrido concluyera en el Eje Central: en la Plaza de la Constitución había un bazar navideño y se planteó que el encuentro de unos y otros pudiera generar algún tipo de problema. Aunque ayer no volvió a las calles la mayoría de los que acudieron a la primera cita, nos dicen que se ven intentos, al menos de nos cuantos, por articular un discurso, hasta ahora no consolidado, en el que se plantea una distancia hacia los partidos y se busca visibilizar problemas que, consideran, no están siendo debidamente atendidos. También se plantea la necesidad de que haya una participación ciudadana más directa para lograr ese objetivo. Lo que es un hecho es que al no tener tanto arrastre, por lo pronto, están siendo la comidilla de las tribus digitales afines a la 4T.

