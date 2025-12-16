Las mañaneras se salen de Palacio

Nos dicen que entre las novedades que traerá el próximo año está el nuevo formato de la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en el ánimo de afinar cada vez más la atención de su gobierno a los problemas de seguridad del país, dispuso que todos los jueves y viernes, a partir de 2026, la conferencia matutina se salga del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, para desarrollarse en los estados con mayores índices de violencia, donde se aprovechará para celebrar ahí las reuniones de Gabinete de Seguridad, con el fin de que haya una respuesta más enfocada donde más se necesita. Nos comentan que ya es usual que la mañanera vaya a otras entidades; sin embargo, este nuevo formato no sólo implica una mera visita informativa, sino que incluirá un despliegue de las y los funcionarios responsables y, pues sí, un apretón de tuercas a los gobiernos estatales que no se pongan las pilas.

