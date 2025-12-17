Senado hace llamado a la ONU ante amenazas de Donald Trump a Venezuela

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de embargar barcos que transporten petróleo venezolano, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, evitó una condena directa y en su lugar hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel más activo en la promoción del diálogo y la paz internacional.

“Es importante hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, ahora que está cumpliendo 80 años de haberse creado (...) que realmente tenga una posición más firme a nivel internacional para los acuerdos de paz”, declaró la legisladora, previo a la sesión de instalación de la Comisión Permanente en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cuestionada sobre si estas medidas representan un peligro para México, Castillo Juárez insistió en que la solución debe venir del multilateralismo: “Es un llamado a la paz, al diálogo y al respeto a la soberanía de las naciones”.

La senadora reiteró en varias ocasiones que México mantiene su postura histórica: “Estamos por la autodeterminación de los pueblos, por la paz, por el respeto a cada una de las naciones y por el respeto a los derechos humanos”.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo

Ante la pregunta sobre si México podría fungir como mediador en un posible conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, Castillo respondió: “Lo que es importante, desde luego, considero es reactivar a la Organización de las Naciones Unidas y que haya respeto a las decisiones que se tomen”.

En materia legislativa, la presidenta del Senado confirmó que la Reforma Electoral sigue en la agenda, aunque no precisó si se discutirá en periodo extraordinario o en el periodo ordinario de sesiones.

“La Reforma Electoral va, y después de la Reforma Judicial, esa es la reforma más importante a nivel de la Reforma del Estado”, afirmó la legisladora, quien defendió el extenso paquete de modificaciones constitucionales impulsadas por la Cuarta Transformación.

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

“Somos prácticamente un Congreso constituyente”, señaló Castillo, quien rechazó las críticas sobre la velocidad de las reformas: “La lucha que se ha dado lleva décadas, y también estas iniciativas llevan décadas dentro de las aspiraciones del pueblo”.

Sobre la Reforma Judicial, que ha generado controversia nacional e internacional, la senadora se mostró orgullosa: “Es uno de los cambios más profundos y somos pioneros a nivel mundial. Igual que como nuestra Constitución en el 17 fue pionera en la defensa y el reconocimiento de los derechos sociales”.

Respecto a las preocupaciones de partidos opositores sobre que la Reforma Electoral beneficie principalmente a Morena, Castillo fue enfática: “Esta reforma es una reforma a favor del pueblo de México, a favor de la democracia. Siempre hemos luchado por la democracia en este país”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

