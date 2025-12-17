CSP llama a resolución pacífica ante tensión entre EU y Venezuela; pide a ONU intervenir para evitar ‘derramamiento de sangre’

Ante la tensión que se acrecentó entre Estados Unidos y Venezuela este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se busque la resolución pacífica de los conflictos y pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir para evitar que la situación escale.

Al arranque de su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió su postura en cuanto al bloqueo total que decretó Donald Trump a los buques petroleros provenientes de Venezuela y ratificó sus intenciones de intervención militar.

Citando la Constitución, Claudia Sheinbaum reiteró que la posición de México ante esta situación es lo que ya dicta la Carta Magna, en cuanto a la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Con un gesto serio, con las manos sobre el atril donde a diario ofrece la conferencia, Claudia Sheinbaum comentó que la ONU no ha ejercido su responsabilidad como ente internacional para buscar la resolución pacífica entre naciones.

“Un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel. No se le ha visto. Asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica”, dijo.