INE designa consejera para OPLE en Zacatecas en medio de críticas a proceso

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de Blanca Cecilia Martínez Escobedo como consejera para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Zacatecas, entre cuestionamientos por el proceso seguido.

La designación se realizó después de siete meses, en donde se revisaron los perfiles de 79 aspirantes —36 mujeres y 43 hombres— de los cuales 20 llegaron a la etapa final de entrevistas.

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Vinculación, presentó el proyecto destacando que “con los resultados de las entrevistas y la valoración que esta autoridad llevó a cabo de la integralidad de los expedientes de las personas aspirantes, se llegó a un total de 20 personas aspirantes que cubrieron las etapas que ha comprendido este proceso de designación”.

Sin embargo, varias consejerías expresaron su inconformidad con la metodología utilizada. La consejera Claudia Zavala criticó que se presentaran los 20 nombres como idóneos sin una depuración previa por parte de la comisión.

La consejera Dania Ravel coincidió señalando que “nos llega otra vez un proyecto en donde lo único que se hace es pasar en automático a todas las personas aspirantes, en este caso para la vacante de la consejería en el Instituto Electoral de Zacatecas, sin ninguna valoración previa, sin ningún procesamiento”.

El consejero Jaime Rivera lamentó que al “declarar idóneos, idóneas a todas las personas aspirantes que cumplieron los requisitos previos en las etapas sucesivas de evaluación, se hayan hecho inoperantes e inútiles las entrevistas colegiadas que se realizan a los aspirantes”.

En defensa del proceso, el consejero Montaño aseguró: “No es una oficina de trámite, no al menos esta Comisión, no sé si alguna otra sí lo sea, ésta no lo es, ni una Oficialía de Partes, o sea, se ha hecho el trabajo, se ha convocado, se han hecho rutas críticas que han sido aprobadas de manera unánime por todas y todos quienes integramos el Consejo”.

La consejera Carla Humphrey destacó la importancia del nombramiento considerando que “se encuentra enmarcado en los procesos electorales de 2027 que iniciarían, de acuerdo con la ley, en menos de nueve meses”.

La nueva consejera asumirá el cargo por siete años, y se integrará al máximo órgano colegiado del OPLE de Zacatecas en un contexto donde el organismo enfrenta dificultades operativas ante recortes presupuestales que han limitado sus capacidades operativas.

La Razón publicó este jueves que el OPLE de Zacatecas forma parte de los organismos señalados como de riesgo alto de operación tras enfrentar en 2025 un recorte del gasto por 66 por ciento de los recursos solicitados para el actual ejercicio, lo que pone en riesgo rubros críticos como capacitación, arrendamiento de inmuebles, traslado de paquetes electorales y contratación de personal eventual, además de laborar con personal incompleto.

MSL