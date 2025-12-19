Cierre de filas antiextorsión

Relevante, nos comentan, el mensaje de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien ayer cerró filas con los policías capitalinos que participaron en un operativo contra extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc. “Mi reconocimiento y agradecimiento a la SSC_CDMX… Su trabajo, compromiso y valentía son fundamentales para proteger a las y los habitantes de la capital. Me mantengo pendiente a la salud del policía que salió lesionado. En la Ciudad de México la extorsión no tiene cabida ni espacio: ¡se combate con decisión, inteligencia y coordinación!”, publicó Brugada. La acción policiaca ciertamente implicó un riesgo: los presuntos delincuentes estaban armados y no tuvieron empacho en disparar a los agentes. En el caso ha sido también importante la respuesta de la Policía a la denuncia, porque eso da cuenta de que los ciudadanos pueden tener confianza en la autoridad.