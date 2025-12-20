Sigue el caso García Luna

Y hablando de temas de justicia, el que finalmente presentó una apelación a la condena de 38 años de prisión que recibió por parte del juez Brian Cogan en Nueva York, fue Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Ayer se informó que ya fue presentado el escrito con el que su defensa busca tumbar el resolutivo con base en una serie de argumentos: que durante el juicio se aceptaron testimonios falsos de al menos dos testigos importantes, que no se presentó evidencia relevante, que no se le permitió presentar testigos cuyos testimonios habrían contribuido a que se conociera la relación de colaboración que durante muchos años tuvo con las agencias de seguridad estadounidenses, que no se autorizó la realización de interrogatorios a testigos cooperantes de la fiscalía, y finalmente que la sanción de 38 años de cárcel es irracional. El caso de García Luna se ha tomado como el ejemplo de la autoridad permeada por el crimen organizado, pues se le condenó por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Pendientes.