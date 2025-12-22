Institutos de salud disminuyen brechas en atención oncológica

Los Institutos Nacionales de Cancerología (INCan), de Pediatría (INP) y el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la continuidad de la atención integral que brindan a las y los adolescentes y jóvenes con cáncer, particularmente de los menores que transitan de la atención oncológica pediátrica a la de adultos.

El acuerdo, que se presentó en la sesión general del INCan, busca optimizar la referencia y el seguimiento clínico, e impulsar el trabajo interinstitucional en un enfoque centrado en los pacientes, para garantizar una transición, más segura y ordenada, entre los servicios de oncología pediátrica y para adultos. Las instituciones firmantes acordaron articular los esfuerzos médicos, académicos y asistenciales.

216 casos anuales de cáncer pediátrico recibe el INP

En la sesión general se detalló que la transición de oncología pediátrica es un proceso planificado y gradual que permite a los pacientes ser tratados por cáncer en la infancia o adolescencia para incorporarse al modelo de atención del adulto sin perder seguimiento ni calidad en los servicios médicos recibidos. Este proceso resulta más relevante ante el aumento de la supervivencia al cáncer infantil.

La oncóloga pediatra del INP Fernanda Fernández informó que el instituto registra cerca de 216 nuevos casos de cáncer pediátrico anualmente. Destacó la consolidación de la Clínica de Supervivientes de Cáncer del INP, que brinda seguimiento desde recién nacidos hasta jóvenes adultos, lo que permite identificar oportunamente las secuelas de los tratamientos.

El Tip: El INCAn inició en 2022 y atiende al año a un promedio de 160 pacientes pediátricos hasta los 29 años.

Gabriela Hernández, oncóloga pediatra del HIMFG, señaló que en instituciones de alta especialidad cada vez más infantes y adolescentes superan el cáncer y llegan a la vida adulta. Sin embargo, advirtió que estos pacientes pueden presentar efectos adversos a largo plazo, por lo que requieren vigilancia del crecimiento, la función orgánica, la fertilidad, el riesgo de segundos cánceres y la salud psicosocial.

En el evento, Erika Ruiz García, oncóloga médica del INCan, presentó los avances de la Clínica de Atención de Adolescentes y Jóvenes Adultos de este instituto, cuyo objetivo es cerrar la brecha entre la oncología pediátrica y la de adultos, y se alinea con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) para coadyuvar en la transición de la atención en enfermedades de origen pediátrico.