La FGR incinera en BC precursores químicos

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo este fin de semana la destrucción de precursores químicos en Baja California, resultado de diversos aseguramientos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En un comunicado, la dependencia informó que el Ministerio Público Federal (MPF) entregó en las instalaciones de una empresa especializada para su destrucción, ubicada en el Estado de México, tres mil 75 kilos 997 gramos y tres mil 749 litros de precursores químicos y sustancias.

Dentro de las sustancias destruidas se encontraban, entre otras, mil 699 kilos de acetato de plomo, 104 kilos de cianuro de sodio, y mil 254 kilos de hidróxido de sodio.

También se destruyeron 634 litros de acetona, 177 litros de ácido clorhídrico, 339 litros de alcohol etílico, 192 litros de cloruro de bencilo, 49 litros de residuos de 1-fenil 2-propanona, 599 litros de residuos de cianuro de bencilo, mil 199 litros de residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona y 394 litros de tolueno, entre otros.

En la diligencia estuvieron presentes la autoridad ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), adscrita al estado de Baja California, y peritos de la institución, quienes realizaron el conteo y pesaje de los precursores químicos y sustancias destruidas, así como representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron la cantidad, volumen y tipo de los precursores.

Las sustancias aseguradas en diversos operativos por autoridades federales y estatales. ı Foto: Especial

Apenas el pasado 18 de diciembre, la Fecor en Yucatán realizó en el Onceavo Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Mérida, la incineración de narcóticos relacionados con varias averiguaciones previas, carpetas de investigación y causas penales.

En el evento se destruyeron 122 kilos de marihuana, 608 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 123 gramos de cocaína, 650 miligramos de metanfetamina, 27 unidades de pastillas de alprazolam, ocho unidades de LSD, 28 unidades de fentermina, 32 unidades de tetrahidrocannabidol, 374 gramos de vapeadores, entre otros.

De igual forma, el pasado 16 de diciembre la dependencia incineró 348 kilos de diversas drogas y más de mil pastillas psicotrópicas como parte del Programa de Destrucción de Narcóticos en el recinto ferial del municipio de Charo, Michoacán.

En esa ocasión fueron destruidos 218 kilos de metanfetamina, 122 kilos de marihuana, 11 kilos de cocaína, 330 miligramos de heroína, 21 gramos de ketamina, 652 gramos de lidocaína y 59 gramos de opio, detalló la Fiscalía General de la República.