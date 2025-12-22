Paisanos vienen de EU en grupo y se cuidan entre sí

Personal del Instituto Nacional de Migración brinda labores de orientación y seguridad a los paisanos que cruzan la frontera con EU, desde el 17 de diciembre.

Con el objetivo de garantizar un retorno ordenado y seguro a México durante la temporada decembrina, la organización Migrantes Unidos en Caravana anunció la realización de la Caravana Migrante de Invierno 2025.

La iniciativa está dirigida a mexicanas y mexicanos que radican en Estados Unidos (EU) y planean viajar a sus lugares de origen para las fiestas de fin de año. El propósito de las caravanas es coordinar, junto con autoridades de ambos países, los trámites migratorios y aduanales, así como ofrecerles protección durante el trayecto, con el fin de prevenir que los viajeros sean sujetos a posibles abusos, extorsiones o actos de corrupción por las autoridades.

El Dato: organizados por Migrantes Unidos, 5 mil 200 autos cruzaron a México desde Laredo, Texas, el 17 de diciembre, con la 20ª Caravana de Migrantes del Orden y Legalidad.

La organización informó que el registro presencial se llevó a cabo desde el 16 de diciembre, en un horario de 9:00 a 23:00 horas, en La Arena Sames, ubicada en Laredo, Texas. No obstante, la recomendación es que el trámite se realice en línea, ya que el proceso toma menos de cinco minutos y evita largas filas.

La salida hacia México fue programada para el 17 de diciembre a las 3:30 horas, desde el Puente Internacional Juárez-Lincoln, conocido como Puente II, mientras que el retorno a Estados Unidos se realizará el 8 de enero del 2026 y tiene como fin que a partir de este 20 de diciembre se estreche un operativo en el que los migrantes viajen seguros a sus destinos.

Asimismo, los viajeros recibirán actualizaciones constantes vía WhatsApp y contarán con acompañamiento de autoridades estatales, Guardia Nacional (GN), Ángeles Verdes y policías estatales a lo largo de las carreteras.

Entre los principales puntos de llegada se encuentran San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán, aunque se realizan enlaces con todos los estados del país, determinado por el destino de los paisanos.

Los migrantes participantes en la caravana provienen principalmente de California, Colorado, Oklahoma, Illinois, Indiana, Tennessee, Georgia, Florida y las Carolinas. El operativo de seguridad contempla la participación de policía estatal, Guardia Nacional (GN) y Protección Civil, además del respaldo de diversos municipios.

Los turistas de la caravana, como don Ladislao López, reconocieron que existe temor por la posibilidad de que se realicen operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense durante la concentración previa, por lo que reiteró que el acompañamiento institucional busca brindar certeza y seguridad desde la frontera y a lo largo del trayecto, hacia sus comunidades de origen.

Ladislao López radica desde hace 30 años en Carolina del Norte, dijo que cada año vuelve a su natal Michoacán donde construyó su casa, pero que cada año el camino se ha vuelto más peligroso, por ello, recomendó sumarse a los colectivos: “porque entre nosotros nos cuidamos”.

Retenes falsos, extorsiones a mano armada, montachoques y fraudes digitales se han convertido en algunos de los delitos más comunes que enfrentan los paisanos durante sus traslados por carreteras mexicanas, principalmente en periodos de alta movilidad como las vacaciones decembrinas, señaló Conchita Walker, mexicana radicada en EU, desde hace 35 años.

“Entre las prácticas delictivas más recurrentes se encuentran los retenes falsos, donde personas que fingen ser policías o integrantes de grupos armados detienen vehículos y exigen dinero a cambio de permitir el paso. A ello se suma la extorsión por falso accidente, conocida como montachoques, en la que delincuentes provocan o simulan un choque menor para exigir un pago inmediato a las víctimas, por eso ahora la importancia de estas caravanas”, dijo.

Agregó que otro método frecuente es la ayuda mecánica falsa. En estos casos, los delincuentes simulan fallas en el vehículo, como llantas ponchadas o se acercan tras un supuesto desperfecto para “auxiliar” al conductor, cobrando tarifas excesivas o incluso robando pertenencias. De manera similar operan los engaños con grúas o talleres, donde trasladan los autos a establecimientos irregulares y los retienen hasta que se pagan cobros abusivos.

“También se han detectado casetas falsas o cobros ilegales por ‘pase’, en los que se instalan puntos improvisados de cobro simulando ser autoridades o solicitando donativos obligatorios”, informó.

Asimismo, dijo que algunos delincuentes fingen ser agentes de la policía o de la Guardia Nacional (GN) para imponer multas inexistentes y exigir pagos en efectivo para liberar los vehículos.

A estas modalidades se suma la estafa digital, donde los paisanos reciben mensajes por WhatsApp o redes sociales sobre presuntos permisos, multas o requisitos migratorios. Mediante estas comunicaciones, los estafadores obtienen datos personales y solicitan pagos adelantados para trámites falsos.

Ante este panorama, autoridades y organizaciones de apoyo a migrantes recomiendan utilizar carreteras principales y de peaje, evitar rutas poco transitadas, así como verificar que los puntos de cobro oficiales cuenten con señalización clara y personal uniformado.

En caso de ser detenidos, se sugiere exigir identificación oficial y placas visibles, no aceptar multas en efectivo ni sin documentos formales, y, ante cualquier falla mecánica, permanecer en zonas visibles, comunicarse con la aseguradora y evitar ayuda de desconocidos.